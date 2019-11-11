МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG начал арбитраж против ЕС из-за несоответствия поправок в Газовой директиве Евросоюза Энергетической хартии, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

О возможности такого арбитража компания предупреждала еще в июле, когда подала иск о полной отмене поправок к Газовой директиве ЕС.

"26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража… против ЕС на основании Договора к Энергетической хартии. Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил свои обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, приняв дискриминационные поправки к Газовой директиве", — пишет "Газпром".

Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве ЕС распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Единственным акционером компании является "Газпром".