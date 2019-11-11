МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "Нафтогаз" добился в суде Люксембурга запрета на платежи в адрес "Газпрома" от SPV-компании GazAsia Capital S.A., выпускавшей облигации в японских иенах, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

"Нафтогаз" в рамках спора с "Газпромом" в отношении контрактов на поставку и транзит газа пытается принудительно взыскать с российской компании средства, которые ее обязал выплатить суд Стокгольма — 2,56 миллиарда долларов. Такие попытки предпринимались в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

В частности, в феврале 2019 года "Нафтогаз" направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital (дочка "Газпрома") уведомление об аресте любой задолженности и активов российской компании в стране. "Газпром" в апреле обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс, однако в июле оно было отклонено.

"Хотя решение суда не было вручено "Газпрому", "Газпром" оспорил его. Слушание апелляции назначено на январь 2020 года… Нам также стало известно о приказе суда, вынесенном судебным приставом, которое запрещает GazAsia Capital S.A. осуществлять платежи в пользу "Газпрома". Мы изучаем доступные нам способы защиты наших прав и интересов", — пишет "Газпром".

"Газпром" в конце прошлого года разместил десятилетние облигации объемом 65 миллиардов иен (порядка 574 миллионов долларов) со ставкой купона в 1,01% годовых. А в июне зампред правления Фамил Садыгов говорил, что компания хотела бы повторить этот успех и рассматривает возможность такого размещения в конце 2019 — начале 2020 года.

"Газпром" также сообщает, что апелляция на мартовское решение арбитража Люксембурга об исполнении стокгольмского решения по транзиту в июне принята апелляционным судом, но дата слушаний пока не назначена.

Начальник финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников в августе сообщал, что на фоне споров с "Нафтогазом" российская компания перерегистрирует свою структуру для выпуска евробондов Gaz Capital S.A. из Люксембурга в Великобританию. Новой SPV-компанией стала британская Gaz Finance plc.