КИЕВ, 11 ноя /ПРАЙМ/. НАК "Нафтогаз Украины" призвал "Газпром" допустить украинских экспертов на газоизмерительную станцию "Суджа" для ее проверки, заявил в понедельник глава украинской компании Андрей Коболев.

"Мы уже выполнили проверку всех пограничных газоизмерительных станций, кроме "Суджи", расположенной на границе между Сумской и Курской областями. Сначала "Газпром" предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты… Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны", — написал Коболев на своей странице в Facebook.

По его словам, неготовность "Газпрома" допустить украинских экспертов на газоизмерительную станцию выглядит очень подозрительно. Глава "Нафтогаза" допустил, что без проверки на станции российская сторона якобы сможет обвинить Киев в воровстве газа, который транспортируется через Украину в ЕС. Коболев также сообщил, что через эту станцию идет около 70% российского газа в ЕС.

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября. Действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку газа истекают нынешним годом.