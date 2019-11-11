МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Французская энергетическая корпорация EDF на время приостановила работу трех реакторов АЭС Крюа-Мейс (Cruas-Meysse) в департаменте Ардеш после произошедшего на юго-востоке Франции землетрясения, следует из релиза организации.

Как информировало ранее Центральное сейсмологическое бюро, землетрясение магнитудой 5,4 произошло около города Монтелимар на юго-востоке страны в 11.52 по местному времени (13.52 мск). По данным французских СМИ, подземные толчки длились около десяти секунд и ощущались в ряде других городов – в Лионе, Монпелье, Авиньоне. По данным префектуры департамента Ардеш, в результате землетрясение пострадали три человека.

В свою очередь, корпорация EDF в релизе отмечает, что после землетрясения продолжается эксплуатация АЭС Бюже, Сент-Альбан и Трикастен.

"На атомной электростанции Крюа-Мейс после проведения первых проверок не было выявлено видимых повреждений. Однако были зафиксированы колебания, что требует провести дополнительные и профилактические проверки. Для того, чтобы их провести, а также из принципа предосторожности, EDF решила временно приостановить производство на реакторах №2, 3 и 4 АЭС Крюа-Мейс", — говорится в релизе.

Также компания отметила, что отключение реакторов началось с 18.00 (20.00 мск). При этом реактор №1 этой АЭС в настоящее время "отключен для технического обслуживания".