БРАЗИЛИА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Страны БРИКС рассматривают возможность совместного производства технологий в сфере энергетики с финансированием за счёт Нового банка развития БРИКС, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Антон Инюцын.

Такая идея обсуждалась на заседании рабочей группы по энергетике в преддверии саммита БРИКС.

Инюцын напомнил, что Россия предложила создать в рамках объединения Платформу энергетических исследований — проект, который фактически позволит создать серьезное аналитическое агентство и научный центр усилиями пяти стран.

"В этом плане технологическая кооперация стран могла бы быть интересной, включая возможность финансирования производства технологий за счет банка БРИКС с целью их локализации в наших странах", — сказал замминистра.

Он пояснил, что речь идёт о разработке технологий, которые в настоящее время импортируются странами БРИКС, например, в сфере добычи полезных ископаемых, производства электроэнергии.