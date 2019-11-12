МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль итальянского энергоконцерна Enel по итогам девяти месяцев текущего года сократилась на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 813 миллионов евро, говорится в отчетности компании.

Резкое снижение прибыли компания объясняет неисправностями, выявленными на ряде угольных электростанций.

Чистая прибыль Enel от обычных видов деятельности выросла на 14,1%, до 3,295 миллиарда евро. Выручка компании увеличилась на 3,4%, до 57,124 миллиарда евро. Показатель EBITDA составил 13,209 миллиарда евро, увеличившись на 8,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Показатель EBITDA от обычных видов деятельности вырос на 10,5%, до 13,268 миллиарда евро.

Чистый финансовый долг компании по итогам девяти месяцев 2019 года составил 46,505 миллиарда евро (рост на 13,2%). Увеличение долга компания объясняет затратами за отчетный период, выплатой дивидендов, а также неустойчивым валютным курсом.

"Позитивные результаты, достигнутые за первые девять месяцев 2019 года, демонстрируют устойчивость интегрированной бизнес-модели Enel", — приводятся в релизе слова гендиректора Enel Франческо Стараче.

Компания также улучшила свой прогноз по показателю EBITDA от обычных видов деятельности на год. По прогнозам Enel, он будет на уровне в 17,8 миллиарда евро против предыдущего прогноза в 17,4 миллиарда евро. Чистая прибыль Enel от обычных видов деятельности ожидается около 4,8 миллиардов евро.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. В итальянскую группу Enel входит "Энел Россия". Общая установленная мощность электростанций компании в РФ составляет 9,4 ГВт по выработке электроэнергии и 2,4 тысячи Гкал.ч по выработке тепла.