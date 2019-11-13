МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Выбросы углекислого газа в мире, связанные с энергетикой, побили новый рекорд в 2018 году, показав рост на 1,9%, говорится в ежегодном прогнозе МЭА World Energy Outlook. МЭА отмечает в связи с этим необходимость увеличения инвестиций в энергетику.

"Связанные с энергетикой выбросы углекислого газа (CO2) достигли еще одного исторического максимума в 2018 году, показав рост на 1,9%, что является самым высоким ежегодным увеличением с 2013 года ", — отмечается в обзоре.

По итогам 2017 года объем выбросов углекислого газа в мире вырос на 1,6%, достигнув на тот момент рекордного уровня.

МЭА объясняет рост вредных выбросов увеличением спроса на энергоресурсы. Причем почти пятая часть роста спроса на энергоресурсы в 2018 году была обусловлена необычными погодными условиями: более жаркое лето в некоторых странах увеличивало спрос на охлаждение, в то время как в некоторых регионах фиксировались заморозки, что влияло на спрос на отопление.

Эксперты МЭА считают, что на фоне интенсивного роста вредных выбросов необходимо больше средств вкладывать в энергетику. Так, согласно отчету агентства, ежегодно в энергетический сектор инвестируется около 1,8 триллиона долларов. Между тем, последние три года наблюдался спад расходов на энергетику, который стабилизировался только в 2018 году. Однако ряд рыночных, политических и геополитических неопределенностей могут снова негативно повлиять на инвестиции, которые окажутся недостаточными для удовлетворения мирового спроса, декарбонизации и обеспечения доступа к энергии для всего населения.

Согласно позитивному сценарию МЭА, выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, прекратятся в 2070 году.