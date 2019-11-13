МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Объем торговли сжиженным природным газом (СПГ) к концу 2020-х годов превысит аналогичный показатель по традиционному трубопроводному газу за счет спроса со стороны Азии, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом ежегодном докладе World Energy Outlook.

"СПГ обойдет трубопроводный газ в качестве основного способа торговли газом на дальние расстояния к концу 2020-х годов. Развивающиеся страны Азии являются главным драйвером роста показателя по СПГ", — пишет агентство.

По данным МЭА, объем торговли СПГ к 2030 году вырастет на 70%, до 598 миллиардов кубометров с уровня 2018 года, а далее к 2040 году еще на еще 22% — до 729 миллиардов кубов. При этом продажи трубопроводного газа к 2030 году увеличатся только на 21%, до 528 миллиардов кубометров, а к 2040 году еще на 4% — до 549 миллиардов кубометров.

Рост продаж трубопроводного газа в долгосрочной перспективе будет поддерживаться, главным образом, спросом со стороны Китая, который к 2040 году утроит его потребление. Это, в свою очередь, компенсирует снижение чистого импорта трубопроводного газа Европой к концу 2030-х годов из-за увеличения покупок СПГ.

На фоне роста торговли СПГ агентство ожидает изменений и в ценовой привязке контрактов на продажу этого вида газа. "Рост объемов спотового рынка и большая гибкость в доставке ускоряют переход к формированию цен на СПГ по рыночному принципу и уход от привязки контрактов к цене на нефть. В базовом сценарии, доля контрактов, привязанных исключительно к нефти, в Азии снизится с сегодняшних примерно 80% до менее чем 20% в 2040 году", — отмечает МЭА.

МЭА, однако, отмечает, что есть некая неопределенность вокруг масштабов и устойчивости спроса на СПГ со стороны развивающихся стран. С одной стороны, речь идет о цене сжиженного газа, с другой — о конкуренции с другими источниками энергии, в частности, ВИЭ. При этом, если цены на СПГ в долгосрочной перспективе не вырастут с нынешних рекордно низких уровней, то производители не смогут окупить свои инвестиции.