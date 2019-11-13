МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" выполнят комплекс исследований уникальных сверхпроводников, которые планируется производить в России для крупных международных проектов в области физики высоких энергий под эгидой Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Как следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом", речь идет об испытаниях опытной партии ниобий-титановых сверхпроводящих материалов при низкой температуре и в магнитных полях разной силы.

В ближайшей перспективе в ЦЕРН предполагается модернизировать протонный суперсинхротрон SPS и построить новый ускоритель — кольцевой коллайдер будущего (FCC — Future circular collider), Колоссальные размеры FCC (длина окружности — до 100 километров) потребуют поставки значительного объема сверхпроводящих материалов. Для этих проектов потребуется примерно 3 тысячи тонн сверхпроводящих проводов на основе ниобий-титанового сплава.

Разработка конкурентоспособной высокоэффективной технологии изготовления таких проводов предполагает значительный объем испытаний проводов для определения их токонесущей способности, отмечается в техническом задании на предстоящие исследования. Эти работы предстоит выполнить к 2022 году по заказу российского разработчика конструкции ниобий-титановых сверхпроводников, "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, входит в топливную компанию "Росатома" ТВЭЛ).

Осенью 2018 года ТВЭЛ и ЦЕРН заключили соглашение о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках проекта по строительству коллайдера FCC.