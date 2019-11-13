Чистая прибыль ОГК-2 за 9 месяцев по МСФО выросла в 1,6 раза
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,24 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Выручка снизилась на 5,2%, до 99,83 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 24%, до 27,7 миллиарда рублей.
Операционные расходы сокращены на 10% — до 82,75 миллиарда рублей, в основном в связи с уменьшением закупки топлива по причине снижения выработки электроэнергии.
https://1prime.ru/energy/20191113/830542682.html