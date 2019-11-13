МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,24 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Выручка снизилась на 5,2%, до 99,83 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 24%, до 27,7 миллиарда рублей.

Операционные расходы сокращены на 10% — до 82,75 миллиарда рублей, в основном в связи с уменьшением закупки топлива по причине снижения выработки электроэнергии.