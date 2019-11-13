КИЕВ, 13 ноя — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" готов рассмотреть разные варианты по судам с "Газпромом", но не "обнуление" решения Стокгольмского арбитража, заявил в среду исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК 27 октября представила позицию по необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. В качестве условий названы взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по газу и урегулирование вопроса прямых поставок российского газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в декабре.

"Мы не воспринимаем такое предложение ("обнулить" решение Стокгольмского арбитража – ред.) вообще. Мы говорим, что мы конструктивно настроены, можем рассмотреть различные варианты того, как они выполняют решение арбитража. Но просто о нем забыть — не можем", — заявил Витренко в интервью "Укринформ", которое опубликовано в среду.

По его словам, то же самое касается нового иска "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 12 миллиардов долларов. "Мы указываем на нарушение контракта со стороны "Газпрома". Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть", — добавил Витренко.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.

Витренко 2 ноября заявил, что "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к "Газпрому" на сумму 12 миллиардов долларов. По его словам, в заявлении содержится требование пересмотреть транзитный тариф.