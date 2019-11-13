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БЕРЛИН, 13 ноя /ПРАЙМ/. Немецкий парламент в среду принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые подпадает российский проект "Северный поток-2".

Законопроект планировали принять на прошлой неделе, однако этого не произошло — голосование проходило во втором часу ночи и парламенту не хватило кворума для приятия решения. В ту ночь кворума не удалось достичь из-за требования фракции "Альтернатива для Германии" провести поименное голосование. В среду АдГ также просила поименное голосование, но в последний момент отозвала просьбу. В итоге депутаты голосовали, вставая с места и выражая тем самым свою позицию.

"Я объявляют закон принятым при поддержке большинства ХДС/ХСС, СДПГ и Свободных демократов, голосах против фракций Союз 90/Зеленые и "Альтернатива для Германии" и воздержавшихся Левых", — заявил председательствующий на заседании вице-спикер бундестага Томас Опперманн.

В принятом бундестагом законопроекте отмечается, что действие правил третьего энергопакета временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на "находящуюся на территории Германии часть" трубопроводов, отвечающих следующим требованиям: первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии, трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения), исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.

Такая формулировка соответствует содержанию принятой ЕС поправки, но отличается в построении: директива ЕС позволят делать исключения для завершенных до 23 мая 2019 года трубопроводов стране, в которой трубопровод подключается в европейскую сеть, "на часть трубы, находящейся на территории или территориальных водах (соответствующего государства) по объективным причинам, таким как обеспечение амортизации инвестиций или по соображениям безопасности, с учетом, что это изъятие не будет наносить ущерб конкуренции или эффективному функционированию внутреннего рынка природного газа или безопасности снабжения Союза".

В рекомендации комитета по экономике и энергетике фракция правящего блока ХДС/ХСС поясняет, что законопроект соответствует директиве ЕС. "Северный поток-1" освобождается от требований энергопакета как уже построенный трубопровод. А для "Северного потока-2" "должны применяться законодательные правила, чтобы мог быть осуществлен "анбандлинг" на отрезке в 12 морских миль". Во фракции добавили, что "достигнутый между ЕС и Германией компромисс предполагает, что регулирование в отношении соответствующей части "Северного потока-2" будет осуществляться Федеральным сетевым агентством". Еврокомиссия первоначально настаивала, что регулирование такого участка будет входить в ее компетенцию.

Решение об освобождении трубопровода от требований энергопакета принимается по просьбе компании-оператора. Решение по таким заявкам должно быть принято компетентным органом (Федеральным сетевым агентством) до 24 мая 2020 года.

Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве ЕС распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Единственным акционером компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром". Оператор проекта считает, что "Северный поток-2" имеет право на исключение из обновленной Газовой директивы ЕС.