ВАШИНГТОН, 13 ноя /ПРАЙМ/. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал сланцевую революцию в США чудом для американской экономики и признал, что запрет на добычу сланцевой нефти принесет ей вред.

"То, что произошло с энергетической независимостью США — это чудо. Мы говорили об этом 50 лет, и вот оно произошло.… Запрет фрекинга и остановка сланцевой добычи не будет тем, что будет хорошо для экономики", — признал Пауэлл, выступая в сенате по вопросу экономического прогноза для США.

Ранее бывший вице-президент и фаворит в части претензий на демократическую номинацию на президентских выборах 2020 года Джо Байден заявлял, что в случае победы на выборах принял бы меры для прекращения применения угля в качестве источника энергии в США, а также применения метода фрекинга (гидроразрыва пласта) для добычи углеводородов.

Байден заявлял также, что позаботится о том, "чтобы с этим было покончено", и о том, что "не будет субсидий (от властей) на любое ископаемое топливо".