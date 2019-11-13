БЕРЛИН, 13 ноя /ПРАЙМ/. Реализация обновленной газовой директивы ЕС в Германии отвечает интересам страны, обеспечивает безопасность энергопоставок и защищает от давления со стороны Вашингтона, заявил депутат бундестага Тимон Греммельс от Социал-демократической партии, поддержавшей законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые подпадает российский проект "Северный поток-2".

С таким заявлением он выступил перед голосованием о принятии законопроекта, который регулирует применение в Германии поправок к третьему энергопакету. Законопроект был принят вечером в среду. "За" голосовали ХДС/ХСС, СДПГ и Свободные демократы, "против" — фракции Союз 90/Зеленые и "Альтернатива для Германии", "Левые" воздержались. Под требования энергопакета, согласно законопроекту, как подчеркивали в блоке Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз, подпадет завершающая часть "Северного потока-2" (12 морских миль), "Северный поток-1" изымается из требований энергопакета.

КОМУ ВЫГОДНО?

Депутат от партии "Альтернатива для Германии", из-за которой на прошлой неделе сорвалось принятие законопроекта, Штеффен Котре прояснил позицию фракции на заседании — она не считает, что реализация требований энергопакета обеспечит безопасность энергоснабжения Германии, это, по ее мнению, играет на руку США, лоббирующим закупки Европой своего сжиженного природного газа.

"Эта директива мешает "Северному потому-2", она делает его невозможным, а он был возможным с самого начала. Это коммерческий проект двух стран. ЕС в этом не должен иметь слова. Когда мы даем ЕС в этом слово, то мы ухудшаем наше газовое снабжение — делаем его дороже и менее надежным", — заявил Котре.

Он отметил, что не считает необходимым имплементировать требования энергопакета.

Греммельс отметил, что, напротив, внедрение поправок к третьему энергопакету обеспечивает интересы Германии и защищает Европу от давления США. "Это важно для Европы. Мы не дадим (президенту США) Дональду Трампу нас разделять. Это важно для конкуренции и для диверсификации европейского газового рынка. Это важно потому, что у предприятий появятся возможности без риска планировать свой бизнес. Это важно, потому что русский газ — важный источник для химической промышленности (Германии)… И это важно для защиты климата, потому что с учетом планов отказа от ядерной и тепловой энергетики нам необходим газ для переходного периода", — пояснил политик.

Греммельс подчеркнул, что "с принятием закона закрывается противоречивая глава, "Северный поток-2" в согласии с ЕС будет завершен". "Я говорю им (американским политикам) ясно и четко: мы должны как парламент четко заявлять, что когда речь идет о безопасности энергетики в Германии, это в первую очередь наши интересы, и мы не должны со стороны господина Трампа с его планами продажи СПГ идти по ложному пути. Нам нужен российский газ для европейской безопасности и энергетической политики", — добавил он.

КЛИМАТ И УКРАИНА

В свою очередь, Петер Блезер из фракции ХДС/ХСС также подчеркнул, что российский газ нужен Германии и Европе, а внедряемые в немецкое законодательство требования отвечают требованиям самого энергопакета.

"Германия и Европа нуждаются в энергетическом рынке, который открыт и обеспечивает конкуренцию. Основополагающими принципами нашего энергетического рынка должны быть безопасность снабжения, приемлемые цены. "Северный поток-2" отвечает этим критериям", — заявил Блезер.

Он добавил, что дополнительные поставки газа позволяют держать цены на стабильном уровне. Также он ответил украинским коллегам, которые в последнюю неделю выражали обеспокоенность в связи с законопроектом.

"Мы понимаем обеспокоенности, которые Украина имеет в отношении безопасности энергетических поставок. Они, однако, гарантированы поставками природного газа из Европы. Мы надеемся, что переговоры между затронутыми сторонами будут для Украины успешными", — сказал он.

Помимо АдГ критиками законопроекта выступил Союз 90/Зеленые. Они не согласны, что таким образом обеспечивается энергобезопасность, так как не считают дополнительные поставки газа необходимыми Германии, и к тому же, по их мнению, они препятствуют целям страны в реализации политики защиты климата.

Член фракции Юлия Верлиндент согласилась с тем, что в целом законопроект соответствует европейскому энергопакету, но фракция выступает против него, "потому что измененным законопроектом они (правительство) ослабляют требование по дате 23 мая 2019 года как крайней дате завершения трубопровода".

"Тем самым они открывают дверь и врата для "Северного потока-2" в получении разрешения об исключении из требований (третьего энергопакета), которые, конечно же, будут выданы. Тогда этот ненужный трубопровод станет реальностью. Это скандал!" — заявила Верлиндент, отметив, что это нарушает, по ее мнению, решение ЕС.

Как пояснила Верлиндент, Зеленые считают, что "природный газ — убийца климата" и его потребление как источника энергии в Германии необходимо снижать.

ПОПРАВКИ К ГАЗОВОЙ ДИРЕКТИВЕ

Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве ЕС распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в Союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.

В принятом бундестагом законопроекте отмечается, что действие правил третьего энергопакета временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на "находящуюся на территории Германии часть" трубопроводов, отвечающих следующим требованиям: первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии, трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения), исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.

Такая формулировка соответствует содержанию принятой ЕС поправки, но отличается в построении: директива ЕС позволят делать исключения для завершенных до 23 мая 2019 года трубопроводов стране, в которой трубопровод подключается в европейскую сеть, "на часть трубы, находящейся на территории или территориальных водах (соответствующего государства) по объективным причинам, таким как обеспечение амортизации инвестиций или по соображениям безопасности, с учетом, что это изъятие не будет наносить ущерб конкуренции или эффективному функционированию внутреннего рынка природного газа или безопасности снабжения Союза".

В рекомендации комитета по экономике и энергетике фракция правящего блока ХДС/ХСС поясняет, что законопроект соответствует директиве ЕС. "Северный поток-1" освобождается от требований энергопакета как уже построенный трубопровод. А для "Северного потока-2" "должны применяться законодательные правила, чтобы мог быть осуществлен "анбандлинг" на отрезке в 12 морских миль". Во фракции добавили, что "достигнутый между ЕС и Германией компромисс предполагает, что регулирование в отношении соответствующей части "Северного потока-2" будет осуществляться Федеральным сетевым агентством". Еврокомиссия первоначально настаивала, что регулирование такого участка будет входить в ее компетенцию.

Решение об освобождении трубопровода от требований энергопакета принимается по просьбе компании-оператора. Решение по таким заявкам должно быть принято компетентным органом (Федеральным сетевым агентством) до 24 мая 2020 года.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Единственным акционером компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром". Оператор проекта считает, что "Северный поток-2" имеет право на исключение из обновленной Газовой директивы ЕС.