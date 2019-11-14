МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Последний нефтяной актив группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова, Марийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), отошел к структуре "Долговой центр", связанной с Московским кредитным банком (МКБ), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Марийский НПЗ, контролировавшийся группой "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в начале октября сменил владельца, рассказали источники издания. Это подтверждается данными ЕГРЮЛ, согласно которым 100% Марийского НПЗ перешло от ООО "УК "Марийский НПЗ" к коллекторскому агентству ООО "Долговой центр" (до 2018 года — "Долговой центр МКБ"), которое принадлежит Bodmin Group Ltd с Британских Виргинских островов. Однако несколько источников газеты связывают агентство с интересами близкого к "Роснефти" МКБ, структуры которого, по их словам, были кредиторами Марийского НПЗ.

Источник издания в нефтяной отрасли утверждает, что 100% Марийского НПЗ было заложено в МКБ, что подтверждается актуальными данными ЕГРЮЛ. В соответствии с общими положениями Гражданского кодекса РФ, сделка с заложенным имуществом невозможна без согласия залогодержателя, то есть МКБ как минимум дал согласие на переход права собственности к "Долговому центру", пишет газета. В МКБ отказались от комментариев. По словам источника издания, близкого к банку, МКБ продал "Долговой центр" еще в 2013 году, покупатель не уточняется.

По данным газеты, некоторые кредиторы Марийского НПЗ приветствуют смену собственника. Так, в "Совфрахте" (НПЗ должен его структуре "Коксохимтранс") сказали, что "приветствуют смену собственника и рассчитывают на возобновление отношений в рамках взаимовыгодного сотрудничества". В Абсолют-банке заявили, что "с появлением МКБ в собственниках есть возможность для переговоров". В Промсвязьбанке и "Трансойле" отказались от комментариев.

Марийский НПЗ был построен в 1998 году в Оршанском районе республики Марий Эл. В 2016 году ВТБ продал доставшийся ему за долги Марийский НПЗ структурам Мазурова. Из-за нехватки финансирования поставки нефти Марийскому НПЗ в течение 2019 года то прерывались, то возобновлялись.

Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний переработчиком. В настоящее время она лишилась большинства основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Сам Мазуров был задержан в июле и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы.