МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере 64,47 рубля на акцию, с учетом ранее выплаченных, говорится в сообщении компании.

"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести месяцев 2019 года: по привилегированным акциям в размере 6447% к номинальной стоимости акции; по обыкновенным акциям в размере 6447% к номинальной стоимости акции", — говорится в сообщении.

Номинал акций обеих категорий составляет 1 рубль. Рекомендованная дата закрытия реестра на получение дивидендов — 30 декабря 2019 года.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.