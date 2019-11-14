ВАРШАВА, 14 окт — ПРАЙМ. Польша за три квартала 2019 года сократила импорт российского газа на 21% в годовом исчислении, говорится в отчете нефтегазового концерна PGNIG.

"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении, до 6,29 миллиарда кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов, до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", — говорится в документе.

При этом импорт сжиженного газа за девять месяцев вырос на 27% по сравнению с тем же периодом 2018 года, составив 2,48 миллиарда кубометров после регазификации.

Доля поставок СПГ в общем импорте газа составила около 23% по сравнению с 18% годом ранее.

PGNIG за январь-сентябрь получила 22 поставки СПГ морским путем по сравнению с 16 грузами, полученными за тот же период прошлого года.