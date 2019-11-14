МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в январе-сентябре составила 434,94 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 10%, следует из отчета компании.

Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) снизилась на 3,9% и составила 3,49 триллиона рублей.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.