КАИР, 14 ноя /ПРАЙМ/. Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалах назначил Шейхи Камельэддина новым главой крупнейшей в стране государственной нефтегазовой компании Sonatrach, сообщило официальное информагентство АПС.

Камельэддин пришел на смену Хашиши Рашиду, который занимал этот пост с апреля текущего года.

Компания Sonatrach является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке. Она занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов.

Ранее в четверг алжирские депутаты приняли новый закон об углеводородных ресурсах, который призван облегчить работу иностранных компаний и увеличить объем инвестиций в этот сектор.

Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. В то же время добыча нефти в этой стране снизилась до миллиона баррелей в сутки. Считается, что для улучшения ситуации в этой сфере необходимы иностранные инвестиции, которые тормозились из-за сложного законодательства и фискальной системы.