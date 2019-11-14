Путин о реверсе газа на Украину: чушь полная, это как "сапоги всмятку"
БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин, говоря о реверсе газа на Украину из Европы, заявил о невозможности данного процесса, назвав это полной чушью.
"Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно", — заявил Путин журналистам, говоря о теме переговоров с Украиной по газу.
https://1prime.ru/energy/20191114/830551275.html