БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин, говоря о реверсе газа на Украину из Европы, заявил о невозможности данного процесса, назвав это полной чушью.

"Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно", — заявил Путин журналистам, говоря о теме переговоров с Украиной по газу.