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БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин, говоря о реверсе газа на Украину из Европы, заявил о невозможности данного процесса, назвав это полной чушью.

"Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно", — заявил Путин журналистам, говоря о теме переговоров с Украиной по газу.

Он отметил, что российская сторона знает, как технологически это осуществляется.

"Заходит (газ), потом лупинг такой сделали, обходную трубу — и назад его качают… Это же советская труба — она идет транзитная, от нее ответвления на всю территорию Украины; там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это из Европы пришло. Да это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем, мы просто не шумим по этому поводу, чтобы не обострять ситуацию", — добавил Путин.