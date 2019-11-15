БРЮССЕЛЬ, 15 ноя /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия поддерживает решение Европейского инвестиционного банка прекратить с конца 2021 года финансирование проектов в области ископаемого топлива, говорится в сообщении ЕК.

"ЕК поддерживает новую политику ЕИБ по кредитованию энергетики… ЕК поддерживает увеличение финансирования низкоуглеродной энергетики, что также приведет к постепенному прекращению поддержки проектов, связанных с ископаемым топливом, включая природный газ", — говорится в релизе.

Правление ЕИБ в четверг приняло стратегию, согласной которой банк с конца 2021 года не будет рассматривать новые финансовые вложения в проекты в сфере ископаемых видов топлива. Инвестбанк, отбирая проекты для финансирования, будет отдавать приоритет, в том числе, тем, которые повышают энергоэффективность и декарбонизацию энергии.

ЕИБ — это государственный инвестиционный банк Евросоюза, он оказывает поддержку проектам как внутри ЕС, так и за его пределами.