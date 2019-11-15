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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия поддерживает решение Европейского инвестиционного банка прекратить с конца 2021 года финансирование проектов в области ископаемого топлива, говорится в сообщении ЕК.

"ЕК поддерживает новую политику ЕИБ по кредитованию энергетики… ЕК поддерживает увеличение финансирования низкоуглеродной энергетики, что также приведет к постепенному прекращению поддержки проектов, связанных с ископаемым топливом, включая природный газ", — говорится в релизе.

Правление ЕИБ в четверг приняло стратегию, согласной которой банк с конца 2021 года не будет рассматривать новые финансовые вложения в проекты в сфере ископаемых видов топлива. Инвестбанк, отбирая проекты для финансирования, будет отдавать приоритет, в том числе, тем, которые повышают энергоэффективность и декарбонизацию энергии.

Банк с конца 2020 года будет увязывать все финансирование с целями Парижского соглашения по климату. ЕИБ также намерен поддерживать переход экономики Евросоюза к климатической нейтральности к 2050 году, свидетельствует его сообщение. Ранее Еврокомиссия предложила стратегии, согласно которым чистые выбросы парниковых газов в атмосферу (то есть выбросы и их абсорбирование) могут свестись к нулю к 2050 году.

"По оценкам ученых, сейчас мы движемся к тому, что температура повысится на 3-4 градуса Цельсия к концу столетия. Если это произойдет, большие участки нашей планеты станут непригодными для жизни, что будет иметь катастрофические последствия для людей во всем мире", — цитируются в релизе банка слова главы ЕИБ Вернера Хойера.

"Банк ЕС (ЕИБ) уже много лет является климатическим банком Европы. Сегодня он решил сделать качественный скачок в своих амбициях. Мы прекратим финансирование (проектов в сфере) ископаемого топлива и запустим самую амбициозную стратегию инвестирования в климат среди всех государственных финансовых учреждений". — продолжил он.

За последние пять лет Европейский инвестиционный банк предоставил более 65 миллиардов евро поддержки для развития возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и распределения энергии, отмечается в сообщении. Теперь ЕИБ будет стремиться к тому, чтобы его финансирование способствовало привлечению инвестиций на 1 триллион евро в поддержку климата в период с 2021 по 2030 годы, свидетельствует релиз.

ЕИБ — это государственный инвестиционный банк Евросоюза, он оказывает поддержку проектам как внутри ЕС, так и за его пределами.