СОЧИ, 15 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО"<IRAO> по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 64,7 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Выручка выросла на 9,5%, до 753,8 миллиарда рублей, EBITDA — на 21,2%, до 105,9 миллиарда рублей. Причинами положительной динамики компания называет запуск новых станций в 2018-2019 году, рост платы за мощность по спецдоговорам на строительство станций (ДПМ), благоприятную ценовую конъюнктуру на оптовом энергорынке, увеличение цен для конечных потребителей в сбытовом сегменте и объёма продаж в трейдинговом сегменте.

EBITDA показала существенный прирост в сегментах электрогенерации в РФ (на 34,4%), теплогенерации в РФ (на 20,1%) и трейдинга (на 26,9%). Компания поясняет, что улучшение показателя в трейдинге в основном достигнуто за счёт увеличения объёмов экспортных поставок в Литву и торговых операций в Польше.

Капитальные расходы "Интер РАО" в январе-сентябре снизились на 14,9%, до 15,2 миллиарда рублей. Показатель чистого долга сохранился в отрицательном значении: 181,1 миллиарда рублей по данным на конец сентября против 166,7 миллиарда рублей в конце 2018 года. Обязательства по аренде выросли на 14% и составили 57,1 миллиарда рублей. Частично это обусловлено запуском новых энергоблоков в Калининградской области.

Операционные расходы компании увеличились на 8,7%, до 686,6 миллиарда рублей, что ниже динамики роста выручки. В частности, произошел рост расходов на покупную электроэнергию и мощность на 13,5%, до 301,8 миллиарда рублей. Это обусловлено ростом цен на мощность (преимущественно за счёт сектора ДПМ), а также увеличением объёмов и рыночных цен на закупаемую электроэнергию и началом работы гарантирующих поставщиков (основные энергосбытовые компании в регионах) в Вологодской и Владимирской областях.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 32,86 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" — единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ.