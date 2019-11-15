МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,461 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период осталась на уровне прошлого года — 100,6 миллиарда рублей.

МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья.