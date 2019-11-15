ВАРШАВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях не продлять контракт на покупку газа, истекающий в конце 2022 года, говорится в сообщении компании.

"PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого "ямальского контракта", 31 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.

Как пояснил председатель правления PGNiG Петр Вожняк, уведомление сделано в соответствии с контрактом. "Это не является срывом контракта. Мы не делаем никакого экстраспециального движения. Мы действуем соответственно с контрактом. Контракт вынуждает нас принять решение за три года до его окончания – мы должны об этом дополнительно уведомить российскую сторону, то есть "Газпром", — сказал он.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. Импорт из России в 2018 году сократился на 6,4% и составил около 9,04 миллиарда кубометров газа.

Недавно PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Контракт с Cheniere Marketing предусматривает получение Польшей в 2019–2022 годах ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.