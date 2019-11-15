КИЕВ, 15 ноя — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" не считает предложение РФ снизить цену на газ для Украины на 20-25% скидкой, это нормальная цена, сообщил в пятницу исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к прямым продажам газа Украине, которая сейчас по сути за него же платит на 25% больше, покупая его в Европе и поставляя в реверсном режиме.

"Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку "Газпром" при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу…. То есть 20-25% — это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, скидку справедливо считать от цены, рассчитанной по формуле "цена на немецком рынке минус стоимость затрат на транспортировку от границы РФ до Германии".

"Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 миллиардов долларов, которые нам сейчас должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража", — подчеркнул Витренко.