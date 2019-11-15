МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Первую очередь трубопровода Eugal, который примет газ из "Северного потока 2", по-прежнему планируется запустить 1 января 2020 года, говорится в сообщении компании-оператора Gascade.

"Ввод в эксплуатацию первой очереди Eugal по-прежнему запланирован на 1 января 2020 года", — сообщает Gascade.

Отмечается, что окончательные технические испытания трубопровода завершены.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Достроить газопровод планируется до конца года, однако дата его запуска пока официально не называлась.