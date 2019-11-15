КИЕВ, 15 ноя /ПРАЙМ/. Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона, позволяющего завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", усиливает позиции Киева на переговорах с "Газпромом" по транзиту газа, считает глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В пятницу Зеленский подписал закон для выделения ГТС Украины из "Нафтогаза".

"После подписания закона президентом наши позиции на переговорах с "Газпромом" по транзиту существенно усилятся, поскольку уже сейчас понятно, что с 1 января Украина сможет работать в полном соответствии с европейскими нормами и правилами", — написал Коболев на странице в Facebook в пятницу.

Глава компании отметил, что окончательный текст закона "соответствует требованиям секретариата Энергосообщества". "Мы последовательно работаем над завершением анбандлинга (выделения из "Нафтогаза" оператора ГТС Украины — ред.), убирая технические и финансовые препятствия… Аргумент россиян, что Украина не готова к европейским правилам, становится не актуальным", — отметил Коболев.

Кроме того, по его словам, украинский парламент в четверг принял изменения, которые "дают возможность обеспечить непрерывность транспортировки газа и безубыточную работу оператора на первом этапе его деятельности", — добавил Коболев.

С 1 июля 2019 года начался предпоследний этап проекта по подготовке к отделению оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали из АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". К концу этого года новый оператор должен получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. Финальным этапом анбандлинга станет вывод ООО "Оператор ГТС Украины" из состава группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление государственной компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной министерству финансов страны.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК 27 октября представила позицию по необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. В качестве условий названы взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по газу и урегулирование вопроса прямых поставок российского газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.