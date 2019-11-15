МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. "Русгидро" планирует запустить Зарамагскую ГЭС-1 в Северной Осетии в декабре 2019 года, следует из сообщения компании по итогам рабочей поездки главы "Русгидро" Николая Шульгинова в регион.

"В рамках рабочей поездки в Северную Осетию председатель правления — генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов проверил пусковую готовность Зарамагской ГЭС-1, ввод в эксплуатацию которой намечен на декабрь 2019 года", — говорится в сообщении.

В ходе встречи Шульгинов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обсудили ход предпусковых работ и подготовку к вводу в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1. Отмечается, что сейчас на электростанции проведены испытания гидрогенерирующего оборудования, деривационного тоннеля, бассейна суточного регулирования, завершается благоустройство территории.

"Русгидро" строит Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 346 МВ в Северной Осетии по программе договоров о предоставлении мощности (ДПМ), которая предполагает повышенные платежи с рынка, но за несвоевременный ввод начисляются штрафы. Станция должна была быть введена в строй до 1 января 2019 года. Ранее наблюдательный совет ассоциации "НП Совет рынка" (регулятора энергорынков в РФ) неоднократно штрафовал компанию за задержку. В конце июня Шульгинов говорил, что "Русгидро" планирует запустить Зарамагскую ГЭС-1 в сентябре-ноябре 2019 года.