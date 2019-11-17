ГАВАНА, 17 ноя /ПРАЙМ/. Проект реконструкции железных дорог Кубы, который качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике, обсуждался на встрече спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко с руководством Кубы.

"Вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии (Рикардо Кабрисас Руис), мы с ним уже подробно обсуждали детали различных проектов. Например, проект реконструкции кубинских железных дорог. Это очень большой крупный перспективный проект, который, конечно же, качественно изменит транспортную инфраструктуру на Кубе, будет заменён подвижной состав, будет увеличена скорость движения поездов и т.д.",- сказала Матвиенко журналистам, подводя итоги своего официального визита на Кубу.

По её словам, межправительственное соглашение подписано, пока не ратифицировано на Кубе.

"Вице-премьер пообещал мне, что это соглашение уже внесено на ратификацию, что он проследит, чтобы как можно быстрее были выполнены внутригосударственные процедуры. Определена схема финансирования, идут активные переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы. Все, что называется, на старте. Первый этап полностью обеспечен финансированием. И как только будут закончены все согласования, проект начнёт реализовываться", — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что в ходе её визита состоялись продолжительные, очень содержательные переговоры со всем политическим руководством Кубы.

"Вчера, в ходе встречи с президентом Кубы, и сегодня был обсужден весь комплекс двусторонних многоплановых отношений между Россией и Кубой", — добавила Матвиенко.

Она сообщила, что Россия оказывает большую поддержку топливно-энергетической сфере, в реализации программы обеспечения энергобезопасности, принятой на Кубе. "О нашей заинтересованности развивать взаимовыгодные отношения с Кубой говорит намерение России принять долгосрочный план развития межгосударственных отношений до 2030 годам с учетом плана экономического и социального развития Кубы до 2030 года, принятое правительством Кубы. Такое понимание и взаимная заинтересованность — это уже гарантия реализации этих крупномасштабных планов", — заключила она.