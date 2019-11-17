МИНСК, 17 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

"Здесь (по цене на газ — ред.) многоуровневые переговоры, главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия — равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли", — цитирует Ляшенко госагентство Белта.

По его словам, пока подтверждения о снижении цены в 2020 году нет.

В 2019 году цена на газ для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубических метров.