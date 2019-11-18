БЕРЛИН, 18 ноя /ПРАЙМ/. Европе не нужен американский сжиженный газ, ЕС и Германия должны ввести встречные санкции в случае реализации Вашингтоном обещанного пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта "Северный поток"-2, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

"Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США. Нам в Европе не нужен американский СПГ", — заявил он.

Проект "Северный поток-2" реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является российский "Газпром". Европейские партнеры — британско-нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и германские Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

Ранее в бундестаге был отклонен парламентский запрос фракции "Левых", в котором, в частности, шла речь о том, что правительство ФРГ должно на двухстороннем уровне, а также в рамках ЕС реагировать на "нарушающие международное право санкции США против России, имеющие экстерриториальное воздействие", включая введение встречных санкций.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.