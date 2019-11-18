БАКУ, 18 ноя — ПРАЙМ. Открытие второй, окончательной фазы Трансанатолийского трубопровода (TANAP), подразумевающей поставки азербайджанского газа в Европу, планируется 30 ноября в турецкой Эдирне, сообщил РИА Новости источник на энергетическом рынке Азербайджана.

"TANAP как проект был разделен на две фазы — до Эскишехира и до Ипсалы соответственно. Часть проекта до Эскишехира, обеспечивающая поставки газа в Турцию, была завершена в прошлом году. В этом году мы практически завершили строительство трубопровода полностью. Теперь планируется провести официальную церемонию, посвященную открытию второй фазы, то есть полному завершению строительства газопровода TANAP и его полной готовности к поставкам газа теперь и на территорию ЕС", — рассказал источник.

По его словам, церемония планируется 30 ноября в районе Ипсала турецкой провинции Эдирне. Ожидается участие президентов Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева.

"Уже поступило свыше 3 миллиардов кубометров газа в Турцию по газопроводу TANAP, а собственно поставки газа на территорию Европы начнутся в следующем году, когда будет завершен и Трансадриатический газопровод (TAP)", — сказал источник.

TANAP и TAP — части проекта "Южного газового коридора" по поставке азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года. Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" — 51%, SOCAR Turkey Enerji — 7%, Botas — 30%, BP — 12%.