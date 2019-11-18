МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" с начала года по 15 ноября, по предварительным данным, снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 169,7 миллиарда кубометров, сообщает компания.

"В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил 169,7 миллиарда кубометров газа — на 1,1% меньше, чем за десять с половиной месяцев рекордного 2018 года, и на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

Отмечается также, что в ряд стран экспорт увеличился. В частности, в Австрию — на 33,3%, в Венгрию — на 40%, в Словакию — на 43,2%, в Чехию — на 29,1%, в Нидерланды — на 26%, во Францию — на 6,9%.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. По итогам 2019 года в базовом сценарии ожидается снижение экспорта в дальнее зарубежье до 194-198 миллиардов кубометров.

"Газпром" с начала года по 15 ноября увеличил добычу газа на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 431,9 миллиарда кубометров. "С 1 января по 15 ноября 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 431,9 миллиарда кубометров газа. Это на 0,5% (на 2,4 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года"- говорится в сообщении.

При этом спрос на газ компании на внутреннем рынке за десять с половиной месяцев 2019 года остался на уровне прошлого года, сообщает "Газпром".

По итогам 2018 года "Газпром" увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Виталий Маркелов сообщал, что "Газпром" ожидает превышения плана добычи в 495 миллиардов кубометров по итогам 2019 года.