МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтяная компания государственная саудовская Saudi Aramco решила отказаться от предпродажной рекламы (road show) за пределами Саудовской Аравии и других стран Персидского залива перед первичным размещением своих акций (IPO), написала газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Саудовская Аравия отказалась от планов официального предложения акций своей государственной нефтяной компании за пределами королевства и других стран Персидского залива перед её долгожданным первичным размещением акций", — сообщает газета.

Издание указывает, что накануне были отменены road show в США, а также в странах Азии за пределами Залива, а в понедельник инвестбанкиры узнали, что официальной встречи европейских инвесторов по поводу размещения также не будет. Таким образом, теперь, наиболее вероятно, мероприятия будут ограничены Саудовской Аравией, ОАЭ, Кувейтом, Бахрейном и Оманом, сообщил один из осведомлённых источников.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась.

В воскресенье Saudi Aramco сообщила, что намерена разместить 1,5% своих акций в рамках IPO на местной бирже Tadawul по цене примерно в 24,3-25,9 миллиарда долларов, стоимость всей компании составляет таким образом 1,6-1,7 триллиона долларов.

Окончательная цена размещения будет объявлена 5 декабря, но получается, что пока Саудовская Аравия снизила оценку общей стоимости Aramco. Изначально, объявляя о планах провести IPO компании, наследный принц Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость 5% её акций составит 100 миллиардов долларов. Соответственно, в ходе размещения вся компания могла бы быть оценена на уровне около 2 триллионов долларов.