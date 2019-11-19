КИЕВ, 19 ноя /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.

"В понедельник мы получаем предложение от "Газпрома". Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой", — заявил Оржель в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Ранее "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием продолжения транзита взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах. При этом "Газпром" отметил, что ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.