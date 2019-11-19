КИЕВ, 19 ноя /ПРАЙМ/. НАК "Нафтогаз Украины" намерен обсудить предложение "Газпрома" по продлению транзитного контракта в трехстороннем формате при участии РФ и Еврокомиссии, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ранее "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием продолжения транзита взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах. При этом "Газпром" отметил, что ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

"Мы надеемся, что продолжится работа в трёхстороннем формате (Украина, РФ, ЕК). Последнее предложение "Газпрома" мы тоже будем обсуждать прозрачно в трёхстороннем формате с европейскими партнерами для того, чтобы обеспечить справедливые европейские условия продолжения транзита", — заявил Витренко во вторник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

"Газпром" и "Нафтогаз" ведут несколько споров в судах по действующим контрактам на поставку и транзит газа через Украину. Кроме того, антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" почти на 7 миллиардов долларов, сочтя компанию злоупотребляющей монопольным положением на рынке транзита газа страны. Кроме того, в апреле Киев подал жалобу в ЕК на антиконкурентное поведение "Газпрома", связанное со строительством "Северного потока 2" и якобы запретом на виртуальный реэкспорт.