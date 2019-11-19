КИЕВ, 19 ноя /ПРАЙМ/. Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в ЕС, заявил в понедельник глава минэнерго Украины Алексей Оржель.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что отопительный сезон на Украине начнется без особых проблем почти по всей стране, исключением являются два города — Смела Черкасской области и Новый Роздол Львовской области.

"Украина этой зимой даже без транзита (российского газа – ред.) не замерзнет", — заявил Оржель в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на конец сентября составил более 20 миллиардов кубометров. Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявлял, что этого объема будет достаточно для стабильного прохождения зимы в случае прекращения транзита российского газа в ЕС по территории Украины с 2020 года.