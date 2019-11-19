МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в октябре, по предварительным данным, вырос на 265 тысяч баррелей в день, или на 17% по сравнению с окончательными данными за сентябрь, составив 1,828 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 1% выше прогноза организации.

Согласно итоговым данным за сентябрь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,563 миллиона баррелей в день.

В том числе средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в октябре составил 1,519 миллиона баррелей в день, что на 4,5% выше прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 279 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 30 тысяч.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в октябре газа составил 298,6 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 13,6% ниже прогноза NPD.

Норвегия — крупнейшая нефтегазодобывающая страна в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.