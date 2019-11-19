МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания (ФСК) в январе-сентябре увеличила чистую прибыль по МСФО на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 70,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за девять месяцев составила 173,5 миллиарда рублей, что на 0,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основным акционером ФСК является госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций, напрямую Росимуществу принадлежит 0,59% акций, миноритарным акционерам — 19,28% акций.