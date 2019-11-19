МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" заполнил газом обе нитки газопровода "Турецкий поток", говорится в пресс-релизе компании.

"На завершающем этапе находятся пуско-наладочные мероприятия перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который в соответствии с графиком должен состояться до конца 2019 года. В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции", — сообщает "Газпром".

"Компрессорная станция "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции", — отмечается в релизе.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.