КИЕВ, 19 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться после 2019 года, и выразил оптимизм по этому поводу.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

"Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", — сказал Маас на брифинге в Киеве, трансляцию которого вел телеканал "Наш".

При этом он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту РФ Владимиру Путину, что "реализация альтернативного газового транзита — через Украину — в будущем для нее очень важная тема и президент Путин дал ей некоторые обещания".

"Мы сейчас находимся в периоде реализации этих обещаний для того, чтобы этот газовый транзит был организован. Есть еще много проблем, которые надо решить, но я оптимистичен в том, что то, что мы обещали, сможем выполнить", — сказал Маас, подчеркнув, что уверен, что транзит российского газа через Украину в будущем сохранится.

"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также "Газпром" ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года. Глава Минэнерго Украины назвал предложение "Газпрома" по транзиту неприемлемым, а "Нафтогаз" заявил, что этот вопрос планируется обсудить в трехстороннем формате с участием ЕК.