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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя /ПРАЙМ/, Мария Князева. Трехсторонние консультации по транзиту газа на техническом уровне между РФ, Украиной и ЕК пройдут 20 ноября, сообщил РИА Новости представитель ЕК.

"Технические консультации будут завтра", — сказал собеседник агентства.

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, а на экспертном — 8 ноября.

Действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Пока конкретных договоренностей о продолжении транзита не достигнуто.

Ранее в ноябре "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием продолжения транзита взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах. При этом "Газпром" отметил, что ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

НАК "Нафтогаз Украины" намерен обсудить предложение "Газпрома" в трехстороннем формате при участии Еврокомиссии, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

При этом глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал предложение "Газпрома" неприемлемыми для Украины, "учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год".