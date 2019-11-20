МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить 20 миллиардов рублей на создание морского терминала по перевалке сжиженного природного газа на Камчатке, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о финансировании создания федеральной инфраструктуры, которой частный инвестор по закону владеть не сможет. "Новатэк" вместе с французской Total, китайскими CNPC и CNOOC, а также японской Mitsui планирует вложить в терминал 60 миллиардов рублей, отмечает издание.

По информации газеты, Путин поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, а также вице-премьерам Юрию Трутневу и Максиму Акимову рассмотреть обращение Михельсона и вынести согласованное решение.

Государственное финансирование необходимо обеспечить начиная с 2020 года, чтобы запустить терминал к концу 2022 года, сообщили изданию в "Новатэке". Компания ожидает, что правительство и Госдума учтут расходы на этот проект в ходе рассмотрения бюджета.

"Новатэк" для оптимизации логистики и транспортных затрат хочет организовать пункт перевалки СПГ на Камчатке объемом 20 миллионов тонн в год, запустив его в 2022 году. В марте кабмин РФ утвердил план строительства этого терминала. Изначально проект предполагал бюджетное финансирование в объеме 30,5 миллиарда рублей, позже озвучивалась сумма в 28 миллиардов рублей. Сейчас сумма снижена по итогам проектирования.

Как писала газета в начале октября, правительство так и не смогло в течение года найти средства на этот терминал, и сейчас этот проект не включен в бюджет на 2020-2022 годы. Источник в одном из профильных ведомств говорит, что проект одобрен для внесения в комплексный план магистральной инфраструктуры, внесен в лист ожидания и будет реализован, как только будет найдено финансирование. В Минтрансе РФ в октябре говорили, что СПГ-комплекс "Новатэка" на Камчатке может быть создан на основе концессии.