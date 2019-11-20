МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Правление "Газпрома" рассмотрит новую дивидендную политику компании 5 декабря, сообщил журналистам глава финансового департамента российского газового холдинга Александр Иванников в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"Пятого декабря", — ответил Иванников на соответствующий вопрос.

В конце мая " Газпром " сообщил о разработке новой дивидендной политики. Это планируется сделать к концу 2019 года, чтобы уже в 2020 году выплатить дивиденды в соответствии с новой политикой. Она будет предусматривать выплаты из чистой прибыли с корректировкой на ее неденежные статьи и отсутствие привязки дивидендов к абсолютным значениям прошлого года.

Целевым уровнем выплаты дивидендов компания планирует сделать 50% чистой прибыли по МСФО. Выход на новый целевой уровень выплат дивидендов планируется в течение двух-трех лет.