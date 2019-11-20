МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. "Новатэк" обсудил с правительством Катара совместную деятельность в области СПГ, заявил журналистам глава и совладелец компании Леонид Михельсон, принимающий в среду участие в заседании двусторонней межправительственной комиссии.

Отвечая на вопрос, чего он ожидает от переговоров с катарской стороной, Михельсон сказал: "Координированной совместной деятельности, которая может дать большие возможности".

"По поводу СПГ", — уточнил он на вопрос, о чем именно шли переговоры с катарцами.

Глава "Новатэка" также отметил, что компания пока не получала от катарских инвесторов предложений о вхождении в ее проекты.