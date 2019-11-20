МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Начало поставок газа по газопроводу "Северный поток 2" может начаться ещё до Нового года, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Может быть, и в этом году", — ответил он на вопрос, следует ли с учётом возникавшей задержки выдачи разрешения на строительство газопровода Данией ожидать начала поставок газа по "Северному потоку 2" только в 2020 году.

"Это технический вопрос, он завязан не только на достройку трубы, но и на пусконаладку… Это вопросы к (оператору проекта — ред.) Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти", — добавил Новак.