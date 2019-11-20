КИШИНЕВ, 20 ноя /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика подпишет контракт с "Газпромом" о поставках газа на следующие три года в ближайшие несколько дней.

Премьер Молдавии Ион Кику в среду совершил официальный визит в Москву, где встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Поездка в Москву для Кику — первый зарубежный визит после назначения премьером. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров сообщил, что Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа, цена российского "голубого топлива" для республики с начала 2020 года снизится до 173 долларов за тысячу кубов.

"Сегодня обсуждались детали касательно поставок газа в республику. Контракт с "Газпромом" на три года будет подписан в ближайшие несколько дней", — заявил Додон в среду в эфире телеканала Moldova 1, комментируя итоги визита премьера.

По словам президента, в контракте также будут прописаны варианты поставок газа в республику в том случае, если транзит через Украину будет невозможен. Один из них предусматривает возможность получения реверсного газа через газопровод "Турецкий поток", второй предполагает поставки газа через Украину на севере Молдавии.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.

Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. Додон 13 ноября объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. Парламент 14 ноября одобрил назначение нового правительства во главе с Кику.