ВАШИНГТОН, 21 ноя /ПРАЙМ/. США осталось около двух месяцев, чтобы использовать санкции или принять законопроект и остановить российский газопровод "Северный поток 2", заявил сенатор-республиканец Тед Круз.

"Возможность успеть это сделать быстро сокращается… По прогнозам, газопровод будет завершен к январю, что значит, что у нас, возможно, осталось два месяца, чтобы что-то сделать. Если конгресс примет законопроект или администрация просто использует свои существующие полномочия в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), "Северный поток 2" встанет на месте", — заявил Круз.

Сенатор добавил, что двухпартийный законопроект уже был утвержден в комитете сената по иностранным делам, а также в палате представителей. Он сказал, что одновременно с этим администрация уже обсуждает, использовать ли санкции CAATSA против газопровода. Спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана, которого президент выдвинула на пост первого замгоссекретаря, попросили ходатайствовать за принятие таких мер.

"Администрация по щелчку пальцев может остановить этот газопровод", — сказал сенатор.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что начало поставок газа по газопроводу "Северный поток 2" может начаться ещё до Нового года.